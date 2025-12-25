Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Жамбылской области, в ходе которой сообщил о принятом решении присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржан Момышулы, передает BAQ.KZ.

"Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы. Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом", — сказал Президент.

Глава государства отметил, что имя батыра пользуется глубоким уважением в народе, однако до настоящего времени ему официально не было присвоено высшее звание.

"Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание "Халық қаһарманы". Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что соответствующее решение уже принято.

"Поэтому я как Глава государства принял решение присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы. Сегодня я подписал Указ, который будет обязательно опубликован", — заявил он.

Говоря о значении личности Бауыржана Момышулы, Глава государства отметил его особую роль в истории страны и воспитании будущих поколений.

"Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером", — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подвиг Бауыржана Момышулы имеет документально подтвержденное историческое значение.