Звание "Халық қаһарманы" присвоено ветерану войны
Высшую государственную награду присвоили за героизм и отвагу.
Сегодня 2026, 09:00
Указом главы государства Касым-Жомарт Токаев участнику Великой Отечественной войны Кенжебаю Маденову посмертно присвоено звание "Халық қаһарманы", передает BAQ.kz.
Как отмечается, высокая государственная награда присвоена за героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
Кенжебай Маденов удостоен звания "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой звезды" и ордена "Отан".
Награждение произведено посмертно.