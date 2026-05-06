Указом главы государства Касым-Жомарт Токаев участнику Великой Отечественной войны Кенжебаю Маденову посмертно присвоено звание "Халық қаһарманы", передает BAQ.kz.

Как отмечается, высокая государственная награда присвоена за героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Кенжебай Маденов удостоен звания "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой звезды" и ордена "Отан".

Награждение произведено посмертно.