Зверев впервые выиграл турнир «Большого шлема»

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2026, передает BAQ.KZ.

В финале третья ракетка мира обыграл итальянца Флавио Коболли, занимающего 14-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 и продолжалась 4 часа 16 минут.

По ходу матча Зверев шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19. У Коболли — шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.

Для Зверева победа на «Ролан Гаррос» стала первым титулом на турнирах «Большого шлема». Ранее он трижды уступал в финалах. Также немец стал первым представителем Германии за 30 лет, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.