В Семее суд принял суровые меры в отношении родителей школьников, замешанных в жестоком избиении подростка. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай в апреле и мае 2025 года рассмотрел три гражданских дела, инициированных Комиссией по делам несовершеннолетних при акимате города, передает BAQ.KZ.

Поводом стали последствия резонансного инцидента — группового избиения несовершеннолетнего, вызвавшего широкий общественный резонанс. В деле фигурируют шестеро родителей подростков, участвовавших в нападении. Трое из них обжаловали решения комиссии, остальные — предстали перед судом.

Суд принял решение о полном лишении родительских прав матери одной из участниц нападения. Ещё по одному делу иск удовлетворён частично: мать другой школьницы лишена прав, в то время как отцу ограничили родительские права из-за его длительного бездействия в воспитании и злоупотребления алкоголем.

Основанием для таких решений стали подтверждённые факты: систематическое злоупотребление спиртными напитками, неоднократные приводы к административной ответственности, остановка на наркологический и полицейский учёты.

Кроме того, с родителей были взысканы алименты и государственная пошлина. Пострадавшие несовершеннолетние девочки в настоящий момент находятся под опекой государства.

По третьему делу, по ходатайству сторон, материалы были направлены в другой регион в связи с экстерриториальной подсудностью.

В суде подчеркнули, что решения направлены на защиту прав и интересов детей, обеспечение для них безопасных условий жизни и развития. Практика таких дел демонстрирует жёсткую и последовательную позицию государства в отношении родителей, пренебрегающих своими обязанностями и подвергающих детей риску.

Напомним, в феврале текущего года в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Полиция сразу же завела уголовное дело.

По данному факту в Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, где было принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

Также стало известно, что для избитого мальчика блогеры собрали 25 млн тенге.