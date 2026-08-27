Звезда фильма «Один дома 2» скончался в Лос-Анджелесе

Британский актёр Тим Карри, известный казахстанским зрителям по роли консьержа в фильме «Один дома 2», скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет. Персонаж Карри стал одним из самых запоминающихся второстепенных героев комедии благодаря своей комичной подозрительности и театральной манере поведения.

Карри также сыграл Пеннивайза в мини-сериале «Оно», Фрэнка-н-Фёртера в «Шоу ужасов Рокки» и дворецкого Уодсворта в фильме «Улика». В 2012 году актёр перенёс тяжёлый инсульт, после которого продолжил карьеру преимущественно в озвучивании. Среди его работ — «Звёздные войны: Войны клонов», «Питер Пэн» и «Фернгалли: Последний тропический лес».

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Англии. Он начал профессиональную карьеру в театре в конце 1960-х годов, а мировую известность получил после роли Фрэнка-н-Фёртера в «Шоу ужасов Рокки». За свою карьеру актёр трижды номинировался на премию «Тони» и получил премию «Эмми» за работу в озвучивании.