Организаторы крупнейшего фестиваля гик-культуры Центральной Азии продолжают раскрывать имена главных гостей. Следом за Энди Серкисом к лайнапу Comic Con Astana присоединился американский актёр Эсай Моралес — звезда сериалов "Озарк", "Титаны" и блокбастера "Миссия невыполнима: Смертельная расплата", где он сыграл главного антагониста Габриэля, передаёт BAQ.KZ.

В этом году Comic Con Astana впервые за свою историю представит сразу трёх голливудских хэдлайнеров. Имя третьего артиста организаторы пообещали объявить в ближайшее время.

Эсай Моралес — актёр с более чем 40-летней карьерой в кино и на телевидении. Его дебют состоялся в 1980-х в фильме "Ла Бамба". За свою карьеру он сыграл десятки знаковых ролей — от драм до супергеройских франшиз, включая участие в сериалах "От заката до рассвета", "C.S.I.: Майами", "Как избежать наказания за убийство", "Каприка" и других.

Comic Con Astana 2025 пройдёт с 9 по 13 июля сразу на двух площадках — "Астана-Арена" и "Барыс-Арена", и обещает стать крупнейшим событием своего рода в регионе.

Фестиваль организован при поддержке Центра развития туризма Astana Tourism и традиционно объединяет представителей киноиндустрии, комиксов, анимации, гейминга, косплея и цифрового искусства.

Помимо встречи с мировыми звёздами гостей ждут бренд-зоны, фотоинсталляции, эксклюзивные фуд-новинки от I’M, подарки от Chupa Chups и масса сюрпризов.