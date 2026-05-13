Звезда тенниса Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина продолжает успешное выступление на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В матче второго круга казахстанка в дуэте с американкой Эйжей Мухаммад одержала волевую победу и пробилась в 1/4 финала открытого чемпионата Италии по теннису.

Соперницами казахстанско-американского тандема выступили Ирина Хромачева (Россия) и Джулиана Олмос (Мексика).

Встреча продлилась 1 час и 47 минут. Уступив в первом сете, Данилина и Мухаммад сумели переломить ход игры и вырвали победу на решающем тай-брейке. Итоговый счет - 3:6, 7:5, 10:7.

За время игры Анна и Эйжа реализовали три брейк-пойнта из семи и допустили три двойные ошибки (против четырех у соперниц).