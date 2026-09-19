Звезду «Великолепного века» задержали в Турции по делу о наркотиках
19 Сентября 2026, 22:10
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19 Сентября 2026, 22:1019 Сентября 2026, 22:10
174Фото: tgrthaber.com
В Турции задержали актёра Араса Булута Ийнемли, известного по сериалам «Великолепный век» и «Чукур». Он оказался среди фигурантов расследования дела о незаконном обороте наркотиков. По данным TGRT Haber, всего задержаны 15 человек. Среди них — актёры, певцы, предприниматели, владельцы заведений и блогеры.
18 сентября жандармерии Стамбула поручили провести задержания и обыски у фигурантов расследования. Задержанным также должны провести биологические экспертизы. После необходимых процедур их планируют доставить в прокуратуру для дачи показаний.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования о наркотиках среди фигурантов оказалась актриса Афра Сарачоглу, известная по роли Сейран в сериале «Зимородок».
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