Звезду «Великолепного века» задержали в Турции по делу о наркотиках

В Турции задержали актёра Араса Булута Ийнемли, известного по сериалам «Великолепный век» и «Чукур». Он оказался среди фигурантов расследования дела о незаконном обороте наркотиков. По данным TGRT Haber, всего задержаны 15 человек. Среди них — актёры, певцы, предприниматели, владельцы заведений и блогеры.

18 сентября жандармерии Стамбула поручили провести задержания и обыски у фигурантов расследования. Задержанным также должны провести биологические экспертизы. После необходимых процедур их планируют доставить в прокуратуру для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования о наркотиках среди фигурантов оказалась актриса Афра Сарачоглу, известная по роли Сейран в сериале «Зимородок».