Звезды «Игры престолов» и One Piece приедут в Астану на Comic Con-2026

С 6 по 9 августа в столице Казахстана пройдет пятый Comic Con Astana.

Фестиваль соберет поклонников кино, сериалов, комиксов, видеоигр, аниме и косплея со всего мира.

В 2026 году гостей ждут сразу две площадки. Главные события, выступления звезд и встречи с хедлайнерами пройдут на арене Barys Arena, а ледовый дворец "Алау" превратится в большую интерактивную зону с тематическими площадками, выставками, игровыми пространствами и презентациями.

Одним из главных гостей фестиваля станет Николай Костер-Вальдау – датский актер, который получил мировую известность благодаря роли Джейме Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов". За свою карьеру он также снялся в фильмах "Падение Черного Ястреба", "Царство небесное", "Обливион" и других известных проектах.

Еще одной звездой Comic Con Astana-2026 станет Иньяки Годой – актер, сыгравший капитана пиратов Монки Д. Луффи в сериале Netflix "One Piece. Большой куш". После выхода проекта он стал одним из самых узнаваемых молодых актеров и завоевал популярность среди миллионов поклонников по всему миру.

Гостей фестиваля также ждут встречи с популярными блогерами, авторами контента и представителями мировой косплей-сцены. Среди специальных гостей – известный косплей-дуэт Kamui Cosplay из Германии, YouTube-блогер и автор инженерных проектов SuperCrastan, создатели популярных видеоканалов Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak и казахстанский блогер Dalbek.

Главным испытанием для участников станет международный конкурс косплея. В этом году его призовой фонд составит 20 миллионов тенге – один из самых крупных в регионе.

За пять лет Comic Con Astana превратился в крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии. В разные годы его сцену разделяли такие мировые звезды, как Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Майкл Рукер и другие известные актеры.