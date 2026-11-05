«Звонили из ЦОНа и КНБ»: пенсионерка из Актобе перевела мошенникам круглую сумму
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76-летняя жительница Актобе лишилась почти 15 млн теңге, поверив звонкам «сотрудников» ЦОНа и КНБ. Мошенники убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сначала пенсионерке позвонил в WhatsApp неизвестный, представившийся сотрудником ЦОНа. Он сказал, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным, и убедил, что деньги нужно срочно спасать.
Вскоре ей позвонили еще несколько человек, которые назвались сотрудниками КНБ. Они посоветовали перевести сбережения на «безопасный счет».
Пенсионерка поверила, сняла с депозита 14 млн 800 тыс. теңге и перевела их на указанный мошенниками счет.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет причастных к преступлению. Расследование продолжается.
В департаменте полиции призвали казахстанцев рассказать пожилым родственникам о таких схемах обмана и предупредить их об опасности.
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