«Звонили из ЦОНа и КНБ»: пенсионерка из Актобе перевела мошенникам круглую сумму

76-летняя жительница Актобе лишилась почти 15 млн теңге, поверив звонкам «сотрудников» ЦОНа и КНБ. Мошенники убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сначала пенсионерке позвонил в WhatsApp неизвестный, представившийся сотрудником ЦОНа. Он сказал, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным, и убедил, что деньги нужно срочно спасать.

Вскоре ей позвонили еще несколько человек, которые назвались сотрудниками КНБ. Они посоветовали перевести сбережения на «безопасный счет».

Пенсионерка поверила, сняла с депозита 14 млн 800 тыс. теңге и перевела их на указанный мошенниками счет.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет причастных к преступлению. Расследование продолжается.

В департаменте полиции призвали казахстанцев рассказать пожилым родственникам о таких схемах обмана и предупредить их об опасности.