«Звонят из Нацбанка»: как казахстанцев уговаривают отдать сбережения
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Только за последние полтора месяца в Казахстане зарегистрировано 39 случаев мошенничества, при которых злоумышленники представлялись сотрудниками Национального Банка и под предлогом защиты от мошенников забирали у людей деньги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Один из таких случаев произошел в Жезказгане. 17 сентября Департамент полиции области Улытау начал досудебное расследование по факту хищения денег у местного жителя.
Мужчине позвонили, представились сотрудниками Национального Банка и сообщили, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытаются похитить деньги с его счетов.
Поверив звонившим, он действовал по их инструкциям. Снял все деньги со своих депозитов и, чтобы «обезопасить» их, перевел третьим лицам. Ущерб составил 9 млн тенге.
Досудебное расследование по этому факту продолжается.
В Генеральной прокуратуре призывают граждан быть бдительными и напоминают, что сотрудники Национального Банка и других государственных органов не требуют по телефону оформлять кредиты, продавать имущество или переводить деньги третьим лицам под предлогом их защиты от мошенников.
Посторонним нельзя сообщать SMS-коды, пароли, данные банковских карт и любые другие сведения, которые дают доступ к деньгам.
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