«Звонят из Нацбанка»: как казахстанцев уговаривают отдать сбережения

Только за последние полтора месяца в Казахстане зарегистрировано 39 случаев мошенничества, при которых злоумышленники представлялись сотрудниками Национального Банка и под предлогом защиты от мошенников забирали у людей деньги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Один из таких случаев произошел в Жезказгане. 17 сентября Департамент полиции области Улытау начал досудебное расследование по факту хищения денег у местного жителя.

Мужчине позвонили, представились сотрудниками Национального Банка и сообщили, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытаются похитить деньги с его счетов.

Поверив звонившим, он действовал по их инструкциям. Снял все деньги со своих депозитов и, чтобы «обезопасить» их, перевел третьим лицам. Ущерб составил 9 млн тенге.

Досудебное расследование по этому факту продолжается.

В Генеральной прокуратуре призывают граждан быть бдительными и напоминают, что сотрудники Национального Банка и других государственных органов не требуют по телефону оформлять кредиты, продавать имущество или переводить деньги третьим лицам под предлогом их защиты от мошенников.

Посторонним нельзя сообщать SMS-коды, пароли, данные банковских карт и любые другие сведения, которые дают доступ к деньгам.