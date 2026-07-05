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Звуки домбры в сердце мегаполиса: в Алматы организовали творческий марш

Вчера 2026, 22:50
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пресс-служба акимата Алматы Вчера 2026, 22:50
Вчера 2026, 22:50
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

Южная столица ярко отметила Национальный день домбры. Праздник выплеснулся прямо на улицы города в формате колоритного музыкального парада. Творческое шествие стартовало от ГАТОБ имени Абая, парадным маршем прошлось по пешеходной Панфилова и завершило свое движение на Арбате.

На протяжении всего маршрута музыканты вживую исполняли традиционные кюи и народные песни, полностью преобразив привычную городскую атмосферу. В этот день радовать алматинцев и гостей мегаполиса вышли сразу несколько известных коллективов: ансамбль «Сазген сазы», а также артисты театров имени Ашимова и «Алатау».

Помимо игры на инструментах, они устроили для прохожих эффектные танцевальные перформансы в этническом стиле. Шоу под открытым небом моментально собрало вокруг себя толпы людей. Горожане охотно включались в процесс: снимали происходящее на телефоны, подпевали знакомым мотивам и благодарили артистов бурными овациями.

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