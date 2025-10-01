Федеральные прокуроры США попросили приговорить рэпера и продюсера Шона "Пи Дидди" Комбса к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на The Guardian. Этим летом жюри признало его виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, но оправдало по более тяжким обвинениям в торговле людьми и рэкете.

По версии обвинения, Комбс принуждал своих бывших подруг к участию в сексуальных вечеринках под угрозами насилия и шантажа. Главным свидетелем стала певица Кэсси Вентура, которая рассказала о десятилетии абьюза. Адвокаты просят ограничиться 14 месяцами заключения, которые музыкант фактически уже отбыл. Окончательный приговор огласят в пятницу.