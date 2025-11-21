В правительстве объявили о выделении 1 трлн тенге холдингу "Байтерек". Средства направят на финансирование 15–20 системообразующих проектов, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности, нефтехимии, АПК и машиностроения. Об этом рассказал заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Жандос Шайхы в подкасте Trend Talk с Анелей Өсерхан.

В беседе он отметил, что Казахстану пока не хватает ряда базовых товаров и цепочек переработки, необходимых для устойчивого экономического роста.

По его словам, проекты будут сосредоточены в секторах, где стране необходимо "достроить недостающие звенья". В первую очередь это химическая отрасль, машиностроение, переработка сельхозпродукции и промышленность.

"У нас отсутствуют некоторые базовые товары, которые необходимы для полноценного и сбалансированного развития экономики. У нас не до конца ещё развита обрабатывающая промышленность. И мы будем фокусироваться на этих отраслях", – сообщил Жандос Шайхы.

Он уточнил, что деньги из бюджета направляются на капитализацию девяти дочерних организаций холдинга – БРК, "Даму", АКК, "Казахэкспорт" и других. А уже они распределяют финансирование по отраслевым проектам. Подробнее – в видеоматериале.

Напомним, в новом выпуске Trend Talk заместитель председателя правления холдинга Жандос Шайхы рассказал, какие проекты претендуют на финансирование, как будет распределяться триллион тенге, какую роль сыграют банки второго уровня и как эти решения повлияют на экономику Казахстана в ближайшие годы.