10 крупнейших потребителей расходуют почти треть энергопотребления Казахстана

Всего десять предприятий потребляют почти треть всей энергии в Казахстане – 34 млн тонн условного топлива в год. Сокращение их энергозатрат может само по себе снизить энергоемкость ВВП страны на 1,5%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Минпрома Олжас Алибеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам спикера, сегодня в Государственный энергетический реестр включено более 22 тысяч субъектов. Особое внимание уделяется крупнейшим энергоемким предприятиям, которые потребляют 50 тысяч и более тонн условного топлива в год.

По итогам 2025 года из всего объема энергии, потребленного этой десяткой, 44,7% пришлось на предприятия энергетического сектора, 42,4% – промышленного и 12,9% – нефтегазового.

«В совокупности эти десять субъектов потребили 34 млн тонн условного топлива. Это около 30% общего энергопотребления Казахстана. Таким образом, десять крупнейших потребителей формируют практически треть энергопотребления страны», - сообщил Олжас Алибеков.

По оценке ведомства, только у десяти крупнейших потребителей потенциал энергосбережения превышает 1,6 млн тонн условного топлива. Если его удастся реализовать, энергоемкость ВВП Казахстана может снизиться еще на 1,5%.

«В случае реализации потенциала энергосбережения десятью крупнейшими субъектами Государственного энергетического реестра энергоемкость ВВП Казахстана может снизиться на 1,5%», - отметил спикер.

При этом по итогам 2025 года энергоемкость ВВП Казахстана снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года и составила 0,307 тонны условного топлива на тысячу долларов США.

Согласно Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2023–2029 годы, к 2029 году энергоемкость экономики планируется снизить на 10% относительно уровня 2021 года. Такая же цель установлена отдельно для промышленности.

В настоящее время в Курултае также рассматриваются два законопроекта в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Предлагаемые изменения предусматривают совершенствование Государственного энергетического реестра, развитие энергосервисного рынка, а также усиление административной ответственности за нарушение требований энергоэффективности.

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