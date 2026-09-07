10 млн тенге за жилье по госпрограмме: женщина обратилась в полицию

Департамент полиции расследует дело о мошенничестве под предлогом помощи в приобретении жилья по государственной программе.

По данным полиции, около двух лет назад местная жительница убедила свою знакомую, что может помочь ей купить жилье на выгодных условиях в рамках госпрограммы.

Для оформления квартиры и «решения необходимых вопросов» потерпевшая передала ей 10 млн тенге.

Однако обещанное жилье женщина так и не получила, деньги ей также не вернули. После этого она обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой и доставили ее в отдел полиции.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проверяется возможная причастность женщины к другим аналогичным эпизодам.

В полиции напомнили, что при покупке жилья по государственным программам нельзя передавать крупные суммы людям, которые обещают «гарантированно» получить квартиру, ускорить очередь, помочь с оформлением документов или решить вопрос через знакомых.

Перед передачей денег гражданам рекомендуют самостоятельно проверять условия участия в госпрограммах через официальные источники.

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