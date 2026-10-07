106 фактов коррупции: ущерб по оконченным делам составил 3,7 млрд теңге
7 Октября 2026, 12:00
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7 Октября 2026, 12:007 Октября 2026, 12:00
193Фото: КНБ РК
В сентябре текущего года Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности зарегистрировано 106 коррупционных правонарушений.
Основная часть выявленных фактов связана с получением и дачей взяток, хищением и мошенничеством, а также злоупотреблением и превышением должностных полномочий.
По зарегистрированным уголовным делам подозреваемыми признаны 93 лица.
В отчетном периоде завершено расследование 81 уголовного дела. Из них 78 материалов направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
По оконченным уголовным делам установленный ущерб составил 3,7 млрд теңге.
Ранее РКНБ подвел итоги сентября и по ситуации на государственной границе. За месяц пограничники задержали 4 138 нарушителей, среди них 3 502 иностранца.
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