106 фактов коррупции: ущерб по оконченным делам составил 3,7 млрд теңге

В сентябре текущего года Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности зарегистрировано 106 коррупционных правонарушений.

Основная часть выявленных фактов связана с получением и дачей взяток, хищением и мошенничеством, а также злоупотреблением и превышением должностных полномочий.

По зарегистрированным уголовным делам подозреваемыми признаны 93 лица.

В отчетном периоде завершено расследование 81 уголовного дела. Из них 78 материалов направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

По оконченным уголовным делам установленный ущерб составил 3,7 млрд теңге.

Ранее РКНБ подвел итоги сентября и по ситуации на государственной границе. За месяц пограничники задержали 4 138 нарушителей, среди них 3 502 иностранца.