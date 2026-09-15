Кто может получить помощь на аренду жилья и первоначальный взнос

В Казахстане 11,2 тысячи семей получают субсидии на аренду жилья в частном жилищном фонде. Однако при нарушении условий программы выплаты могут прекратить без возможности возобновления. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета строительства и ЖКХ Минпрома Бакытжан Жунисбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

Государство покрывает часть стоимости аренды для четырех категорий граждан с низкими доходами или без дохода. Речь идет о детях-сиротах, многодетных матерях и семьях, лицах с инвалидностью I и II групп, а также семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

Для получения субсидии доход на каждого члена семьи не должен превышать одного прожиточного минимума - 50 851 теңге за последние шесть месяцев. При определении дохода не учитываются социальные выплаты, отдельные пенсионные выплаты и государственные стипендии, предусмотренные правилами программы.

«На сегодняшний день такую помощь получают 11 200 семей. Согласно условиям программы не допускается найм жилья у близких родственников, граждане должны проживать в этом жилье. Акиматами ведется постоянный мониторинг квартир в целях эффективного использования бюджетных средств», – сообщил Жунисбеков.

При проверках выявляются случаи, когда получатели фактически не проживают в указанной квартире либо арендуют жилье у членов семьи.

«Таким гражданам выплаты субсидии приостанавливаются без возможности возобновления», – отметил глава комитета.

Еще одной мерой поддержки остаются жилищные сертификаты для покрытия части первоначального взноса по льготной ипотеке. За счет местных бюджетов гражданам могут предоставить до 1,5 млн теңге на безвозвратной основе.

Перечень получателей и размер сертификата определяют местные маслихаты. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать 3,1 прожиточного минимума - 157 638 теңге.

«По итогам восьми месяцев текущего года выдано 2 373 жилищных сертификата на сумму 2,7 млрд теңге», – сообщил Жунисбеков.

В конце августа в Казахстане также начал действовать новый порядок предоставления арендного жилья в сельских населенных пунктах. Теперь граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье, могут самостоятельно выбирать доступную недвижимость в пределах своего района и подавать заявку. Первый прием заявлений прошел с 1 по 7 сентября. По данным Жунисбекова, новым механизмом уже воспользовались около 400 человек.

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