119 детей за решёткой: в Казахстане подняли вопрос, о котором редко говорят

В Казахстане 119 несовершеннолетних находятся в следственных изоляторах. Министерство просвещения намерено принять дополнительные меры для обеспечения их права на образование. Об этом на правительственном часе в Курултае сообщила глава ведомства Жулдыз Сулейменова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, право ребёнка на получение образования должно соблюдаться независимо от обстоятельств, в которых он находится.

Это касается и несовершеннолетних, содержащихся под стражей на период расследования уголовных дел.

«Право ребёнка на образование должно обеспечиваться при любых обстоятельствах. Для обеспечения права на обучение детей, находящихся в следственных изоляторах, будут приняты комплексные меры. На сегодняшний день в СИЗО находятся 119 детей», – сообщила Сулейменова.

При этом министр не уточнила, сколько из этих несовершеннолетних уже охвачены образовательными программами и какие именно механизмы обучения планируется внедрить.

Вопрос обеспечения доступа к образованию рассматривается в рамках реализации концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Документ объединяет меры по защите прав несовершеннолетних, включая обеспечение безопасности, доступ к качественному образованию, медицинской помощи и социальной защите.

Всего концепция предусматривает 158 мероприятий и 10 целевых индикаторов.

Ранее Жулдыз Сулейменова сообщала о другой проблеме. О дефиците специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. По данным министерства, в стране насчитывается 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для оказания им психолого-педагогической помощи работают 541 специализированная организация и 11 тысяч педагогов.