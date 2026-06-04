12 часов напряжения: чем закончился захват заложников в США
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В городе Бейкерсфилд расположенном в штате Калифорния завершилась 12-часовая операция по освобождению заложников. Мужчина, забаррикадировавшийся в здании, где расположены отделение банка и офис школьного округа, был застрелен сотрудниками ФБР.
По данным полиции Бейкерсфилда, подозреваемый был ликвидирован в ходе перестрелки с участием федеральных агентов. Все заложники были освобождены, пострадавших среди них нет.
Инцидент начался во вторник днем после сообщения об угрозе взрыва в отделении банка Chase. Мужчина удерживал внутри здания несколько человек. Позднее двое заложников были отпущены после переговоров с правоохранителями.
В целях безопасности были эвакуированы расположенные поблизости здания, включая мэрию и управление полиции. Также временно перекрывались дороги, а район был полностью оцеплен.
Правоохранительные органы сообщили, что с подозреваемым велись переговоры через кризисную группу. По словам представителей полиции, для разрешения ситуации были задействованы все доступные ресурсы.
Представитель банка JPMorgan Chase отметил, что отделение, расположенное на первом этаже здания, в момент инцидента не работало.
Очевидцы рассказали, что в районе происшествия находилось большое количество полицейских, а само здание было полностью оцеплено. Один из местных стримеров сообщил, что наблюдал активные действия силовиков и передвижение полиции возле банка.
По данным полиции, операция завершилась примерно через 12 часов после поступления первого вызова.
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