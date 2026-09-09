$12 млрд и до 20 тысяч рабочих мест: какие нефтехимические проекты строят в Казахстане

В Казахстане планируют реализовать несколько крупных нефтегазохимических проектов общей стоимостью около 12 млрд долларов. Среди них – заводы по производству полиэтилена, бутадиена и карбамида. Реализация проектов должна создать до 20 тысяч постоянных и временных рабочих мест.

О планах отрасли рассказали на XIII бизнес-саммите «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия» в Астане.

Как сообщил директор Департамента нефтегазохимии Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев, развитие отрасли предусмотрено дорожной картой на 2024–2030 годы. Она включает шесть направлений и 34 мероприятия.

Завод полиэтилена запустят в 2029 году

Один из крупнейших проектов – строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн продукции в год. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2029 году.

Одновременно строится газосепарационный комплекс, который должен обеспечить будущий завод необходимым сырьем. Его запуск также намечен на 2029 год.

Кроме того, в Казахстане реализуются проекты по выпуску бутадиена мощностью до 339 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 880 тыс. тонн в год. При этом конкретные сроки запуска этих двух производств в сообщении Минэнерго не указаны.

Полипропилен в Казахстане уже производят

Крупное производство полипропилена уже работает. Проектная мощность предприятия Kazakhstan Petrochemical Industries составляет 500 тыс. тонн в год.

По данным Минэнерго, в 2025 году завод произвел 375 тыс. тонн полипропилена. Новые проекты должны расширить линейку нефтегазохимической продукции, которая производится внутри страны, и увеличить объем переработки сырья.

На территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» сейчас зарегистрировано 19 участников, реализующих проекты, в том числе по выпуску полипропилена, полиэтилена и бутадиена.

Для отрасли готовят отдельный закон

Минэнерго также разработало законопроект «О нефтегазохимической промышленности». Сейчас документ находится на рассмотрении Курултая.

Он предусматривает регулирование сырьевого обеспечения предприятий, поставок и цен на сырье, развитие внутреннего рынка, мониторинг отрасли и меры государственной поддержки инвестиционных проектов. В ведомстве рассчитывают, что реализация новых производств позволит увеличить внутреннюю переработку нефтегазового сырья и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Зеленую энергию из Казахстана планируют поставлять в Европу