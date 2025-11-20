В Туркестанской области в селе Алгабас пожар унёс жизни 12 человек. Возможной причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать неисправный электрический удлинитель, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"По предварительным данным, не исключается, что возможной причиной возгорания мог послужить неисправный электрический удлинитель. Специалисты всех служб продолжают работу", — отметили в пресс-службе ведомства.

На данный момент точная причина трагедии продолжается устанавливается специалистами, работающими на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области после трагического пожара в Жетысайском районе, унесшего жизни 12 человек, возбуждено уголовное дело.