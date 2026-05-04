В Казахстане продолжается системная работа по пресечению хищений золота, незаконного старательства и теневого оборота драгоценных металлов. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, только с прошлого года в ряде регионов страны к ответственности привлечены более 1400 человек, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным ведомства, за указанный период из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала.

В МВД сообщили, что один из наиболее крупных эпизодов был раскрыт в этом году в Жамбылской области.

"Полицией завершено досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОК “Акбакай” в Жамбылской области. Уголовное дело рассматривается в суде", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе оперативного мониторинга правоохранители пресекли новую попытку незаконного проникновения на указанное предприятие.

"В результате принятых мер задержана группа лиц из числа жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинская область областей, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего материала. Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства связи и автотранспорт", - отметили в МВД.

В настоящее время проводится расследование, устанавливается размер причиненного ущерба. Также на причастность к противоправной деятельности проверяются сотрудники охраны и службы безопасности комбината.

