12 тонн золота изъяли из теневого оборота в Казахстане
С прошлого года к ответственности за незаконное старательство и хищение драгоценного металла привлечены более 1400 человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается системная работа по пресечению хищений золота, незаконного старательства и теневого оборота драгоценных металлов. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, только с прошлого года в ряде регионов страны к ответственности привлечены более 1400 человек, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным ведомства, за указанный период из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала.
В МВД сообщили, что один из наиболее крупных эпизодов был раскрыт в этом году в Жамбылской области.
"Полицией завершено досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОК “Акбакай” в Жамбылской области. Уголовное дело рассматривается в суде", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ходе оперативного мониторинга правоохранители пресекли новую попытку незаконного проникновения на указанное предприятие.
"В результате принятых мер задержана группа лиц из числа жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинская область областей, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего материала. Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства связи и автотранспорт", - отметили в МВД.
В настоящее время проводится расследование, устанавливается размер причиненного ущерба. Также на причастность к противоправной деятельности проверяются сотрудники охраны и службы безопасности комбината.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- В Казахстане ожидается непогода
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
- Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт