В Казахстане обсуждается инициатива по использованию отечественного мессенджера Aitu в качестве дополнительного канала связи между небанковскими финансовыми организациями и клиентами. Вопрос вынесен на обсуждение в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на фоне роста случаев мошенничества в финансовой сфере, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инициатива рассматривается Агентством в рамках усиления информационной безопасности при оказании финансовых услуг. Основной акцент сделан на защите персональных данных и снижении рисков, связанных с использованием незащищённых или зарубежных каналов коммуникации.

Также поднимается вопрос стандартизации взаимодействия между финансовыми организациями и потребителями, так как сейчас каналы связи остаются разрозненными.

Что предлагается

Речь не идет о полном отказе от существующих мессенджеров. Обсуждается использование Aitu как дополнительного защищенного канала, через который могут передаваться чувствительные данные и осуществляться официальное взаимодействие.

По данным Агентства, платформа обеспечивает хранение данных внутри Казахстана и использует сквозное шифрование. Кроме того, предусмотрены инструменты идентификации пользователей.

"Техническая архитектура Aitu обеспечивает должный уровень защиты, недоступный зарубежным мессенджерам, благодаря физической локализации всех серверов и данных внутри защищенного контура Казахстана. Это полностью исключает риск перехвата финансового трафика и трансграничную передачу персональных данных. ", - сообщается в АРРФР.

По данным ведомства, применение Aitu Passport с обязательной биометрической идентификацией и облачной ЭЦП обеспечивает юридически значимую верификацию как отправителя, так и получателя, технически обнуляя угрозы фишинга и подмены личности.

Что это значит для рынка

Инициатива пока находится на стадии обсуждения с участниками рынка. Рассматриваются как технические возможности платформы, так и потенциальные ограничения и риски для бизнеса и пользователей.

Окончательное решение не принято. По итогам обсуждений Агентство планирует определить, в каком формате использование защищённых каналов связи может быть внедрено на финансовом рынке без создания дополнительных барьеров для участников.

