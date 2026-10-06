121 тысячу гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области
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Прокуратура района Биржан сал продолжает реализацию проекта «Возврат неиспользуемых земель».
За прошедший месяц по мерам прокурорского реагирования в государственную собственность возвращено свыше 121 тыс. гектаров пастбищных земель общей кадастровой стоимостью 492,6 млн теңге.
Земельные участки были изъяты по решению суда у ТОО «Sulu Daria» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по их использованию.
Работа по возврату неиспользуемых земель в районе продолжается. Ранее в рамках проекта прокуратуры в государственную собственность уже возвращено более 26 тыс. гектаров земель.
Для эффективного использования возвращенных земель надзорным органом местным исполнительным органам рекомендовано обеспечить их предоставление добросовестным местным жителям и инвесторам. Земли планируется использовать для ведения сельскохозяйственной деятельности и реализации социально-экономических проектов.
Работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель продолжается.
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