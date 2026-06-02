143 тысячи детей стоят в очереди в детсады в Казахстане

В Казахстане по-прежнему сохраняется проблема доступности детских садов. Сегодня в очереди на получение места в дошкольных организациях стоят 143 тысячи детей, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вопрос развития дошкольного образования обсудили на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента на тему "Развитие дошкольного образования". Депутат Екатерина Смолякова отметила, что, несмотря на положительную динамику, проблема очередности в детские сады до конца не решена.

По ее словам, согласно данным Министерства просвещения, охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением достиг 96%.

Депутат также подчеркнула, что за последние годы очередь в детские сады сократилась в два раза, расширилась сеть дошкольных организаций, внедрены новые механизмы финансирования, а частный сектор стал активнее участвовать в этой сфере.

"Это, безусловно, важные результаты. Но проблема полностью не решена", – сказала Екатерина Смолякова.

По данным депутата, на сегодняшний день в Казахстане в очереди в детские сады стоят 143 тысячи детей. Из них более 83 тысяч – дети в возрасте от 1 до 2 лет.

При этом более 80% детей, ожидающих место в детском саду, проживают в городах. Смолякова связала это с процессом урбанизации.

"За последние пять лет число детей в городских детских садах выросло с 528 тысяч до 600 тысяч. В сельской местности, напротив, количество детей снизилось", – отметила депутат.

На заседании также было отмечено, что структура системы дошкольного образования изменилась. Сегодня частные организации составляют 55% от общего числа дошкольных учреждений.

Напомним, сегодня в Казахстане проживает более 6,9 миллиона детей - это почти треть населения страны. За последние десять лет их число увеличилось примерно на 1,5 миллиона.