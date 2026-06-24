В Казахстане задержали 15 иностранцев за попытку незаконного пересечения границы страны.

В июне 2026 года в нескольких регионах страны – Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях задержаны 15 иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь границу Казахстана.

С начала года в целом задержано 100 нарушителей. Также ликвидировано 25 каналов незаконной миграции.

Как сообщили в Комитете национальной безопасности, по этим фактам возбуждено 178 уголовных дел по статье 392 Уголовного кодекса РК.

В Пограничной службе напомнили, что незаконное пересечение государственной границы, а также содействие таким действиям влечёт уголовную ответственность. Граждан призывают соблюдать законодательство Республики Казахстан.

Пограничная служба КНБ продолжает работу по выявлению и пресечению каналов нелегальной миграции. Ведомство на постоянной основе проводит оперативно-розыскные мероприятия по охране государственной границы.

Ранее сообщалось, алматинец "поселил" почти 1000 мигрантов в своей однушке.

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