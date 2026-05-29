15 лет заключения получил австриец за попытку атаки на шоу Тейлор Свифт

В Австрии вынесли приговор по делу о подготовке атаки на концерт Тейлор Свифт.

Суд приговорил 21-летнего гражданина страны к 15 годам лишения свободы за попытку организации террористического нападения на концерт американской певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.

Обвиняемый, фигурирующий в материалах дела как Беран А., признал свою вину не только в подготовке нападения, но и в ряде других связанных преступлений. В ходе судебного заседания в городе Винер-Нойштадт он заявил, что сожалеет о содеянном.

После его выступления присяжные удалились для обсуждения вердикта и спустя несколько часов огласили решение – 15 лет лишения свободы.

Инцидент связан с концертами мирового тура Eras Tour, которые должны были пройти в августе 2024 года на стадионе "Эрнст Хаппель" в Вене. Выступления были отменены после того, как австрийские спецслужбы получили информацию о возможной угрозе от ЦРУ и провели задержания подозреваемых.

Отметим, что на три концерта было продано почти 200 тысяч билетов. Отмена шоу стала одним из самых резонансных решений в рамках европейской части тура, вызвав широкий общественный резонанс среди поклонников певицы.

