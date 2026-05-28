В Германии осудили экс-участницу "Фракции Красной армии"
Она скрывалась более 30 лет.
В Германии 67-летнюю бывшую участницу леворадикальной группировки "Фракция Красной армии" Даниэла Клетте приговорили к 13 годам лишения свободы.
По информации BBC, ее признали виновной в серии вооруженных ограблений, совершенных в период с 1999 по 2016 год.
Клетте была задержана в 2024 году в одной из квартир Берлина после более чем 30 лет в бегах. Суд над ней начался в прошлом году.
Ее признали ее виновной в вооруженных ограблениях, нарушении законов об оружии и других преступлениях, совершенных на протяжении 17 лет.
По данным следствия, она вместе с двумя бывшими членами RAF участвовала в нападениях на супермаркеты и инкассаторские фургоны. Это Буркхард Гарвег и Эрнст-Фолькер Штауб, которые до сих пор находятся на свободе.
Во время оглашения приговора сторонники Клетте в зале суда выражали протест и скандировали: "Свободу Даниэле!".
По словам главы берлинского проекта по борьбе с экстремизмом Ханса-Якоба Шиндлера, Клетте стала "своего рода героиней для части крайне левых в Берлине".
В ходе процесса Клетте не признала прямо свое членство в RAF. Также сообщается, что за некоторые более ранние предполагаемые преступления она не была привлечена к ответственности из-за истечения срока давности.
