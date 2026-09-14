1,5 трлн тенге в бюджет: Алматинская область идет на рекорд

Алматинская область в 2026 году планирует обеспечить поступление в государственный бюджет 1,5 трлн тенге налогов и других обязательных платежей. Это может стать самым высоким показателем за всю историю региона, сообщает пресс-служба акима области.

Для сравнения, в прошлом году поступления впервые превысили 1,1 трлн тенге. Из них 490,5 млрд тенге направили в республиканский бюджет, еще 628,6 млрд тенге – в местный.

Число районов-доноров выросло с двух до семи

После повторного образования Алматинской области донорами областного бюджета были только Илийский и Карасайский районы. Сейчас к ним присоединились Талгарский, Енбекшиказахский и Жамбылский районы, а также города Конаев и Алатау.

Таким образом, число территорий-доноров выросло с двух до семи.

В акимате связывают такую динамику с запуском новых производств, ростом инвестиций и развитием предпринимательства. В регионе реализуются проекты крупных компаний, среди которых KT&G, PepsiCo, «ТехноНИКОЛЬ» и «Жетысу Вольфрамы». Кроме того, расширяются производственные мощности ФМК и JTI в Илийском районе.

«В 2024 году от районов-доноров в областной бюджет поступило 276,5 млрд тенге. В 2025 году этот показатель достиг 292,5 млрд тенге. За первые шесть месяцев 2026 года поступило 241,9 млрд тенге. Годовой план на текущий год составляет 542,6 млрд тенге», – сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области Асылан Ораз.

Больше всего средств перечисляет Илийский район. В прошлом году его вклад составил 249,3 млрд тенге, а за первое полугодие 2026 года – 165,2 млрд тенге. Это 42,4% доходов областного бюджета.

Область может стать донором республиканского бюджета

Если нынешние темпы роста сохранятся, власти региона рассчитывают, что к 2029 году Алматинская область сможет получить статус региона-донора и перечислять средства уже в республиканский бюджет.

Напомним, ранее в регионе сообщали, что объем налогов и других обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет за отчетный период, достиг 1,02 трлн тенге. Из них 452,8 млрд тенге направили в республиканский бюджет, 568,5 млрд тенге – в местный. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления выросли на 104,4 млрд тенге, или на 11,4%. В целом за последние пять лет доходы бюджета Алматинской области увеличились более чем в полтора раза – с 666,8 млрд тенге в 2021 году до более чем 1 трлн тенге. В регионе связывают рост с расширением налоговой базы, улучшением администрирования и развитием предпринимательства. На этом фоне план на 2026 год в размере 1,5 трлн тенге станет новым рекордом для области, если его удастся выполнить. В перспективе власти рассчитывают, что к 2029 году Алматинская область сможет перейти в категорию регионов-доноров республиканского бюджета.

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