16-летняя школьница умерла после плановой операции в Атырау

В Атырауской области выясняют обстоятельства смерти 16-летней девочки после плановой операции. После хирургического вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось, спустя 19 дней она скончалась, передает BAQ.KZ.

По информации, опубликованной в социальных сетях, школьнице планировали удалить кисту в носовой полости в Атырауской областной детской больнице. По словам матери девочки Мольдир Сахметовой, дочь ранее серьезно не болела и самостоятельно пришла в больницу на плановую операцию.

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Женщина утверждает, что перед вмешательством процедуру ей описали как несложную и непродолжительную. Однако после операции состояние подростка резко ухудшилось. По словам матери, медицинский тампон якобы попал в дыхательные пути, после чего девочка начала задыхаться и была переведена в реанимацию.

Пациентка провела в реанимации 19 дней, однако спасти ее не удалось.

В Управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что проведенная операция относилась к категории технически сложных хирургических вмешательств и требовала высокой точности.

«В медицинской практике во время и после проведения подобных операций полностью не исключается вероятность возникновения определенных рисков и осложнений», – отметили в ведомстве.

В облздраве подтвердили, что после операции состояние пациентки резко ухудшилось. По данным управления, медицинская организация провела экстренные и интенсивные лечебные мероприятия.

«Кроме того, были организованы консультации соответствующих профильных специалистов и экспертов республиканского уровня», – сообщили в управлении.

Сейчас специалисты изучают все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и качество оказанной медицинской помощи, а также причины возникших осложнений. Медицинскую документацию планируют рассмотреть с участием независимых профильных специалистов.

Ситуация находится на особом контроле. Необходимые материалы переданы правоохранительным и уполномоченным органам. Окончательные выводы о причинах смерти девочки и качестве оказанной ей медицинской помощи будут сделаны после завершения проверки и экспертиз.

Ранее десятилетняя девочка умерла во время занятий в Косшы.