17 совместных проектов на $940 млн: Казахстан и Япония расширяют промышленное партнерство

Из 17 совместных казахстанско-японских проектов в промышленности запущены 10. Их общая стоимость составляет около 940 млн долларов, передает BAQ.KZ.

Цифры прозвучали на встрече министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Кенжи Ямадой.

Разговор шел о том, как выполняются договоренности после официального визита Касым-Жомарта Токаева в Токио в декабре 2025 года. Тогда подписали больше 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, часть из них касалась внедрения японских технологий в производство.

Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Японией. Активно прорабатываются новые направления сотрудничества. Мы готовы оказывать всестороннее содействие и поддержку реализации всех инвестиционных проектов, - сказал Нагаспаев.

Следующая сверка запланирована на декабрь. В Астане пройдет 9-е заседание Казахстанско-Японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Товарооборот между странами по итогам 2024 года составил 1,8 млрд долларов.

Напомним, официальный визит Токаева в Японию прошел с 17 по 20 декабря 2025 года. Помимо переговоров с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити, Глава государства принял участие в первом саммите формата «Центральная Азия - Япония».