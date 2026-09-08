17 совместных проектов на $940 млн: Казахстан и Япония расширяют промышленное партнерство
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Из 17 совместных казахстанско-японских проектов в промышленности запущены 10. Их общая стоимость составляет около 940 млн долларов, передает BAQ.KZ.
Цифры прозвучали на встрече министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Кенжи Ямадой.
Разговор шел о том, как выполняются договоренности после официального визита Касым-Жомарта Токаева в Токио в декабре 2025 года. Тогда подписали больше 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, часть из них касалась внедрения японских технологий в производство.
Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Японией. Активно прорабатываются новые направления сотрудничества. Мы готовы оказывать всестороннее содействие и поддержку реализации всех инвестиционных проектов, - сказал Нагаспаев.
Следующая сверка запланирована на декабрь. В Астане пройдет 9-е заседание Казахстанско-Японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Товарооборот между странами по итогам 2024 года составил 1,8 млрд долларов.
Напомним, официальный визит Токаева в Японию прошел с 17 по 20 декабря 2025 года. Помимо переговоров с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити, Глава государства принял участие в первом саммите формата «Центральная Азия - Япония».