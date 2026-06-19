Прокуратура Аягозского района области Абай выявила нарушения в работе автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Установлено, что на одной из улиц города Аягоз при разрешённой скорости 60 км/ч в настройках комплекса было ошибочно установлено пороговое значение 40 км/ч. В результате 172 человека были незаконно привлечены к административной ответственности.

По акту прокурорского надзора все незаконно вынесенные постановления отменены. Организован возврат уплаченных штрафов.

На сегодняшний день владельцам транспортных средств уже возвращено более 800 тысяч тенге. Работа по возврату средств продолжается.

В ведомстве разъяснили, что граждане, незаконно привлечённые к административной ответственности, вправе обращаться в уполномоченные органы или прокуратуру для защиты своих прав и возврата средств.

Ранее сообщалось, что крупному инвестору навязали необоснованные требования в Таразе.