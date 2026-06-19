В городе Тараз прокуратура совместно с Комитетом по защите прав инвесторов выявила нарушения при реализации ряда инвестиционных проектов.

В ходе проверок установлено, что местный исполнительный орган необоснованно отказал ТОО "Kaz FMWORLD Agricultural Machinery" в выдаче архитектурно-планировочного задания. Документ необходим для строительства завода по производству тракторов и комбайнов стоимостью 3 млрд тенге.

Кроме того, при сопровождении проекта ТОО "ТСЗ" по строительству сахарного завода стоимостью 14 млрд тенге в технические условия на подключение к электросетям были включены дополнительные требования, повлекшие необоснованные расходы для инвестора.

По итогам прокурорского реагирования нарушения устранены, права инвесторов восстановлены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Отметим, что с начала года в Таразе защищены права 9 инвесторов, реализующих проекты на территории города.

Также прокуратура Жамбылской области призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефону 8 (775) 891-25-52 либо в Call-центр 115.

Ранее сообщалось, что инвесторов стали реже штрафовать и проверять в Казахстане.

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