Крупному инвестору навязали необоснованные требования в Таразе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Тараз прокуратура совместно с Комитетом по защите прав инвесторов выявила нарушения при реализации ряда инвестиционных проектов.
В ходе проверок установлено, что местный исполнительный орган необоснованно отказал ТОО "Kaz FMWORLD Agricultural Machinery" в выдаче архитектурно-планировочного задания. Документ необходим для строительства завода по производству тракторов и комбайнов стоимостью 3 млрд тенге.
Кроме того, при сопровождении проекта ТОО "ТСЗ" по строительству сахарного завода стоимостью 14 млрд тенге в технические условия на подключение к электросетям были включены дополнительные требования, повлекшие необоснованные расходы для инвестора.
По итогам прокурорского реагирования нарушения устранены, права инвесторов восстановлены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Отметим, что с начала года в Таразе защищены права 9 инвесторов, реализующих проекты на территории города.
Также прокуратура Жамбылской области призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефону 8 (775) 891-25-52 либо в Call-центр 115.
Ранее сообщалось, что инвесторов стали реже штрафовать и проверять в Казахстане.
Читайте также:
Самое читаемое
- Что произошло на ЧМ-2026 за ночь: исторический гол Узбекистана и победа Англии
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 19 июня
- В ЗКО требуют уволить акима после задержания за пьяное вождение
- Экс-руководителей полиции в Жамбылской области осудили за получение взятки
- Свыше 500 казахстанцев управляли авто с подложными номерами