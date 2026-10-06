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  • 174 млн тңге за незаконный сброс: коммунальное предприятие в СКО оштрафовали

174 млн тңге за незаконный сброс: коммунальное предприятие в СКО оштрафовали

6 Октября 2026, 18:05
АВТОР
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Qazcontent 6 Октября 2026, 18:05
6 Октября 2026, 18:05
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Фото: Qazcontent

Специализированной природоохранной прокуратурой Северо-Казахстанской области выявлены нарушения экологического законодательства, выразившиеся в осуществлении коммунальным предприятием г. Петропавловска незаконного сброса сточных вод.

В связи с этим, Департаментом экологии области по требованию прокуратуры проведена проверка, в ходе которой установлены грубые нарушения, выразившиеся в осуществлении сброса сточных вод, не предусмотренного разрешительной документацией.

По результатам проверки Департаментом коммунальному предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений и возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением суда от 14 августа 2026 года коммунальное предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 КоАП с наложением штрафа в размере 174 млн теңге. Судебный акт вступил в законную силу.

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