17,5 млн деревьев планируют высадить в ВКО за один год
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Более 40 млн деревьев высадили в Восточно-Казахстанской области за последние пять лет. Это больше половины от объема, запланированного до конца 2027 года.
Об этом рассказал заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мерхат Амиров.
Восточный Казахстан остается одним из самых лесистых регионов страны. Государственный лесной фонд занимает здесь около 3 млн гектаров. Это почти треть всей территории области.
Всего с 2021 по 2027 год в регионе планируют высадить 76 млн деревьев. Работы проходят на территориях лесохозяйственных учреждений.
Миллионы новых деревьев каждый год
Только в 2026 году лесовосстановление должно охватить более 3,3 тыс. гектаров. На этой территории планируют высадить 17,5 млн саженцев.
Весной деревья появились на площади 1 276 гектаров. Там высадили 6,9 млн саженцев.
Осенью работа продолжилась. Лесоводы уже высадили еще 1,6 млн деревьев на 408 гектарах.
Саженцы для восстановления лесов выращивают в самой области. Для этого работают 30 питомников при 13 лесохозяйственных учреждениях.
Посадка деревьев продолжится до конца года.
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