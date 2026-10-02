В «Семей орманы» выявили схему массовой незаконной вырубки леса
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Комитет национальной безопасности совместно с Генеральной прокуратурой пресек предполагаемую незаконную деятельность должностных лиц государственного лесного природного резервата «Семей орманы».
По данным КНБ, операция была проведена в сентябре. Следствие полагает, что должностные лица организовали устойчивую схему массовой незаконной вырубки и последующего сбыта древесины.
Как утверждают в ведомстве, за денежное вознаграждение фигуранты обеспечивали беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным участкам леса.
Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также другие вещественные доказательства.
По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса РК. Другие подробности в КНБ пока не раскрывают.
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