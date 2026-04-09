Казахстан вступил в эпоху искусственного интеллекта. В этом году в стране объявлен Год цифровизации и искусственного интеллекта, в рамках которого планируется модернизация всех отраслей экономики. Но приведёт ли эта инициатива к реальному прорыву? В ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта разъяснило основные направления работы и ожидаемые результаты.

Каковы основные направления?

Утверждённый правительством план включает восемь направлений и охватывает более 100 мероприятий. Среди них - развитие цифровой экономики, модернизация государственного управления, укрепление человеческого капитала, развитие инфраструктуры и повышение уровня кибербезопасности.

«Год цифровизации и искусственного интеллекта - это не набор отдельных проектов, а комплексная трансформация, охватывающая все секторы экономики», - отметила руководитель управления Айнур Альмуханова.

В рамках программы планируется разработать стратегию Digital Qazaqstan, а также предоставить IT-компаниям налоговые и регуляторные льготы.

Кроме того, предполагается принять не менее 90% законодательных инициатив в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, данных и кибербезопасности.

Одним из ключевых приоритетов остаётся развитие человеческого капитала. В рамках инициативы AI-SANA будет внедрена система обучения искусственному интеллекту - от школьников до взрослых. Планируется, что 450 тысяч учащихся и преподавателей получат цифровые и AI-навыки.

Также в этом году будет запущен проект AI University и расширена сеть Tomorrow School в регионах. Предусмотрены и специальные программы для государственных служащих и топ-менеджеров.

«Принятый план направлен на системную реализацию цифровой трансформации страны. Эти инициативы позволят развивать человеческий капитал, повысить качество государственных услуг и сформировать новую экономику», - подчеркнула Айнур Альмуханова.

Как изменятся госуслуги?

Одним из ключевых изменений станет переход государственных услуг в новый формат.

По данным министерства, в рамках перехода к модели GovTech государственные услуги будут полностью цифровизированы и выведены на новый уровень.

В результате 80% государственных служащих будут обеспечены единым цифровым рабочим местом, не менее 50 госуслуг начнут предоставляться с использованием искусственного интеллекта, а 30% информационных систем переведут на платформу QazTech.

Изменения ожидаются и в сфере интернет-доступа.

По информации министерства, интернет станет доступен в поездах, самолётах и туристических зонах. А благодаря технологии Direct-to-Cell качество связи может улучшиться на 75%.

Кибербезопасность и инфраструктура

В программе особое внимание уделено кибербезопасности.

Планируется провести аудит государственных систем и усилить защиту данных. Также предусмотрен переход на новые центры обработки данных. В рамках развития инфраструктуры в сельские населённые пункты будет проведён оптоволоконный интернет, а автодороги обеспечат мобильной связью. Кроме того, 20 городов страны планируется полностью подключить к сети 5G.

Как будут цифровизироваться отрасли?

Согласно плану, цифровые решения будут внедряться в ключевые секторы экономики.

В частности, в энергетике будет использоваться искусственный интеллект, 90% геологических данных будут оцифрованы, а в сельском хозяйстве ожидается рост производительности на 10%. Также 30% строительных проектов будут реализованы с применением BIM, а 90% социально-трудовой сферы перейдут в цифровой формат.

Программа также предусматривает развитие беспилотных технологий, криптоиндустрии и цифровых активов, а также проекты по запуску и экспорту спутников.

«В 2026 году на реализацию этих инициатив из республиканского бюджета выделено 177,1 млрд тенге», - говорится в официальном ответе.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в госаппарате Казахстана будет внедрено 50 AI-агентов.