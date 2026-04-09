До конца 2026 года в госаппарате Казахстана будет внедрено 50 AI-агентов
Сегодня 2026, 12:42
Фото: pixabay
До конца 2026 года в системе госуправления заработают 50 AI-агентов, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.kz.
«На сегодняшний день более 20 AI-агентов созданы, уже используются в госаппарате. До конца года таких AI-агентов будет 50, и они будут повышать эффективность госуправления», - сказал Мадиев на форуме Freedom Inside в Астане.
Министр также подчеркнул, что тема искусственного интеллекта является приоритетной на всех уровнях госаппарата.
«Мы подходим к этому вопросу через три основные блока. Это развитие институциональной среды, развитие инфраструктуры и развитие человеческого капитала».
Ранее министр сообщил, что около 90% всех операций в Казахстане безналичные.
В Казахстане кибербезопасность становится одним из ключевых приоритетов на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и глобальной цифровизации.
