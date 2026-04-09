До конца 2026 года в системе госуправления заработают 50 AI-агентов, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.kz.

«На сегодняшний день более 20 AI-агентов созданы, уже используются в госаппарате. До конца года таких AI-агентов будет 50, и они будут повышать эффективность госуправления», - сказал Мадиев на форуме Freedom Inside в Астане.

Министр также подчеркнул, что тема искусственного интеллекта является приоритетной на всех уровнях госаппарата.

«Мы подходим к этому вопросу через три основные блока. Это развитие институциональной среды, развитие инфраструктуры и развитие человеческого капитала».

