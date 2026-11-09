Онлайн-казино и 191 млрд теңге через банковские терминалы: организатора схемы будут судить

Через терминалы трех компаний в казахстанских банках, по данным следствия, прошли платежи на 191 млрд теңге в пользу зарубежных онлайн-казино. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование, дело передано в суд.

По версии следствия, платежная инфраструктура трех подконтрольных компаний включала сотни терминалов в разных банках. Через нее проводили операции в интересах иностранных онлайн-казино, в том числе Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Комиссионное вознаграждение участников схемы оценивается в 286 млн теңге.

Чтобы скрыть назначение платежей, использовали реквизиты компаний и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Деньги затем переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Предполагаемый организатор схемы находится под стражей. По решению суда арестованы четыре автомобиля и 103 млн теңге наличными.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Другие подробности в АФМ не раскрывают в интересах следствия.

Казино Pin-Up и Pinco уже фигурировали в других делах АФМ. Ранее агентство объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину, которых подозревают в организации незаконной деятельности этих онлайн-казино. По данным следствия, через сеть из 24 платежных терминалов прошло более 106 млрд теңге, а прикрытием служила букмекерская компания ТОО «Бонами» с лицензией под брендом PIN-UP.KZ.

В международный розыск АФМ объявило и гражданина США Дмитры Дружинскы и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург). Их подозревают в том, что они координировали работу онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO, подбирали пособников и выстраивали платежную инфраструктуру.