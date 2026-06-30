В настоящее время в тайской Паттайе продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20. Казахстанские спортсмены уверенно выступают на континентальном первенстве.

Сборная Казахстана в категории U15 завоевала 20 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 11 бронзовых.

В вольной борьбе золото принес Мирас Абдыкарым до 41 кг. Серебряные медали завоевали Бекторе Заманбек до 44 кг, Амир Серик до 48 кг, Наиль Зейналов до 68 кг и Ерсултан Сулеймен до 75 кг. Бронзовыми призерами стали Дамир Салават до 38 кг, Мадияр Абдыкарымов до 52 кг, Бибарыс Тузелбаев до 57 кг и Зелимхан Цицкиев до 85 кг.

В греко-римской борьбе чемпионами Азии стали Роллан Ким до 48 кг, Даниал Канатбай до 52 кг и Ералы Муратов до 85 кг. Серебряную медаль завоевал Айтуган Осман до 57 кг, а бронзовые награды получили Берекет Исмагулов до 38 кг, Райымбек Жаксылык до 41 кг, Нуралы Амангельды до 44 кг и Руслан Бакир до 68 кг.

В женской борьбе казахстанские спортсменки завоевали три бронзовые медали. Их выиграли Раян Жамсапкызы до 46 кг, Джамиля Мехдиева до 50 кг и Эльнара Киримова до 66 кг.

Чемпионат Азии завершится 5 июля.

Ранее казахстанские гимнастки завоевали бронзу на юниорском ЧА в Китае.

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