Казахстанские гимнастки завоевали бронзу на юниорском ЧА в Китае
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Женская сборная страны по спортивной гимнастике заняла третье место на чемпионате Азии среди юниорок, который проходит в китайском городе Цзуньи.
В командном многоборье казахстанские спортсменки набрали в сумме 144,462 балла и завоевали бронзовые медали.
Сборную Казахстана представили Ева Тациева, Илана Раздыкова, Ульяна Пухова, Екатерина Лебедь и Саида Касымжанова.
Победу на турнире одержала команда Китая с результатом 163,563 балла, второе место заняла сборная Японии – 157,329 балла.
Кроме командного успеха, казахстанские гимнастки также пробились в финалы в отдельных видах программы.
В вольных упражнениях за медали поборются Ева Тациева и Ульяна Пухова. В опорном прыжке в финал вышли Ева Тациева и Екатерина Лебедь. На разновысоких брусьях выступят Саида Касымжанова и Илана Раздыкова. В упражнении на бревне в финале выступит Екатерина Лебедь.
Таким образом, у Казахстана сохраняются шансы на новые награды в индивидуальных дисциплинах турнира.
Ранее казахстанские таеквондисты завоевали три золота на турнире Kazakhstan Open в Астане.
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