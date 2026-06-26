Казахстанские гимнастки завоевали бронзу на юниорском ЧА в Китае

Женская сборная страны по спортивной гимнастике заняла третье место на чемпионате Азии среди юниорок, который проходит в китайском городе Цзуньи.

В командном многоборье казахстанские спортсменки набрали в сумме 144,462 балла и завоевали бронзовые медали.

Сборную Казахстана представили Ева Тациева, Илана Раздыкова, Ульяна Пухова, Екатерина Лебедь и Саида Касымжанова.

Победу на турнире одержала команда Китая с результатом 163,563 балла, второе место заняла сборная Японии – 157,329 балла.

Кроме командного успеха, казахстанские гимнастки также пробились в финалы в отдельных видах программы.

В вольных упражнениях за медали поборются Ева Тациева и Ульяна Пухова. В опорном прыжке в финал вышли Ева Тациева и Екатерина Лебедь. На разновысоких брусьях выступят Саида Касымжанова и Илана Раздыкова. В упражнении на бревне в финале выступит Екатерина Лебедь.

Таким образом, у Казахстана сохраняются шансы на новые награды в индивидуальных дисциплинах турнира.

Ранее казахстанские таеквондисты завоевали три золота на турнире Kazakhstan Open в Астане.