220 жителей получили компенсации после ЧС в Байганинском районе

В Байганинском районе Актюбинской области продолжают восстанавливать дома и другие объекты, поврежденные в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

По итогам оценки специальной комиссии 220 жителям уже выплатили компенсации за материальный ущерб.

Кроме того, сейчас ведется строительство 73 жилых домов, которые требуют полного восстановления после ЧС.

Школы, детские сады и другие социальные объекты района отремонтировали в августе. С 1 сентября они работают в обычном режиме.

Сейчас капитальный ремонт продолжается в зданиях физкультурно-оздоровительного комплекса и Молодежного ресурсного центра. Завершить работы планируют до конца октября.

Специальная комиссия продолжает рассматривать обращения жителей, оценивать ущерб и принимать решения по выплате компенсаций.

Напомним, 9 июля в селе Карауылкельды Байганинского района сильный ветер повалил 47-метровую антенно-мачтовую конструкцию, находившуюся на балансе АО «Казахтелеком». Вышка была введена в эксплуатацию в 1975 году. На ней размещалось оборудование операторов Kcell и Altel, а также оборудование беспроводной телефонной связи. В результате происшествия пострадали три человека, а тысячи абонентов временно остались без мобильной связи. Работы по восстановлению района продолжаются и находятся на контроле руководства Актюбинской области.