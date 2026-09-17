23 млн тенге и финансовая пирамида: женщину осудили на 5 лет в Астане

В Астане женщину приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о финансовой пирамиде World Business Consulting. По данным суда, от ее действий двое потерпевших лишились в общей сложности около 23 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, женщина была директором шестого уровня в структуре World Business Consulting. В августе-сентябре 2020 года она привлекала деньги граждан в финансовую пирамиду.

Один из потерпевших потерял около 8 млн тенге, другой – порядка 15 млн тенге.

В суде женщина признала вину лишь частично. Ее адвокаты настаивали на оправдании, считая, что в ее действиях не было состава уголовного правонарушения. Прокурор просил назначить шесть лет лишения свободы.

Суд учел, что женщина частично и добровольно возместила ущерб, а ранее не была судима. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

В результате ее признали виновной в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды и приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в учреждении минимальной безопасности.

Кроме того, в течение пяти лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций.

Суд также удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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