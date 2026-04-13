В Алматы раскрыта финансовая пирамида Boxy Wealth. По делу проходят десятки потерпевших, общий ущерб превышает 170 млн тенге, передает BAQ.kz.

Как работала схема

По данным следствия, подозреваемая в течение года управляла подразделением проекта в Алматы.

Пирамида работала через сайт и мессенджеры. Сначала участникам предлагали товары повседневного спроса, а затем вовлекали в «инвестиционную платформу».

Чтобы начать, нужно было купить один из пакетов и ежедневно выполнять простые действия - например, смотреть рекламу. При этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.

Также действовала реферальная система - участникам платили бонусы за привлечение новых людей.

Деньги принимались через счета третьих лиц, после чего переводились в криптовалюту.

Для создания доверия организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и проводили консультации для вкладчиков, демонстрируя «доходность».

Масштаб ущерба

В результате, по данным дела, 78 человек вложили в проект более 110 млн тенге.

Подозреваемая арестована. На ее имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее фигурантов дела о финансовой пирамиде осудили в Кокшетау. Двоих подсудимых приговорили к 6 годам лишения свободы по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК (создание финансовой пирамиды в крупном размере); и еще одного - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК, ст. 217-1 ч.2 п.1 УК РК (реклама пирамиды через СМИ с причинением значительного ущерба) и ст. 190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере).

Читайте также: Дипфейк, VPN и данные: почему мошенники становятся опаснее