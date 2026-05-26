2341 вид растений и 240 видов птиц: повлияет ли курорт на ледники Кок-Жайлау

В Алматы на общественных слушаниях по проекту Almaty SuperSki представили данные экологических исследований по Кок-Жайлау. По словам разработчиков, специалисты изучили состояние флоры и фауны, ледников, водных ресурсов, а также историко-культурных объектов на территории возможного развития курорта, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе презентации особое внимание уделили тому, как проект может повлиять на природную среду Кок-Жайлау и какие меры планируется принять для снижения экологических рисков.

Что известно о флоре Кок-Жайлау

По данным исследований, флора Иле Алатау насчитывает 2341 вид растений. Из них 299 относятся к редким или нуждающимся в охране видам.

Разработчики проекта заявили, что территории произрастания краснокнижных растений за пределами зоны строительства будут сохранены. В рамках проекта также предусматривается создание буферных зон, ограничение числа посетителей на уязвимых природных участках и меры по снижению воздействия на естественный растительный покров.

Как защитят животных

На слушаниях также представили результаты исследований по животному миру. Согласно озвученным данным, в регионе зарегистрированы 38 видов млекопитающих, 240 видов птиц, несколько видов пресмыкающихся и земноводных. Кроме того, выявлено более 1800 видов насекомых.

Авторы проекта сообщили, что подготовлены рекомендации по защите ключевых мест обитания животных и снижению экологических рисков с учетом природоохранных требований.

Повлияет ли проект на ледники

Отдельный блок презентации был посвящен изменению климата и состоянию ледников. Согласно представленным данным, ледники, расположенные рядом с территорией проекта, относятся к бассейнам рек Большая и Малая Алматинка.

Специалисты заявили, что проект не окажет прямого влияния на текущее состояние ледников. Вместе с тем для оценки возможного воздействия предложено проводить регулярный мониторинг в течение 5-10 лет.

Что говорят о воде

На общественных слушаниях также подняли вопрос водных ресурсов. В рамках проекта были проведены гидрологические и гидрогеологические исследования, а также анализ водных запасов в ущелье Кок-Жайлау.

Специалисты измерили скорость течения и объем воды на нескольких участках, а также провели лабораторную экспертизу качества воды. В частности, проверялись химический состав, уровень минерализации и жесткость воды.

По словам разработчиков, все работы ведутся в соответствии с требованиями водного законодательства Казахстана и совместно с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией.

В Кок-Жайлау нашли 21 исторический объект

Кроме экологических исследований, на слушаниях представили данные археологического обследования. По его итогам на территории Кок-Жайлау выявлен 21 исторический памятник. Среди них есть жилые, хозяйственные и погребальные объекты.

Специалисты сообщили, что памятники, которые не пересекаются с проектом строительства, будут полностью сохранены. На участках, которые могут попасть в зону работ, планируется вести археологический контроль.

Разработчики проекта подчеркнули, что развитие Кок-Жайлау должно проходить с минимальным воздействием на природную экосистему и с учетом требований по охране историко-культурного наследия.

О проекте

В целом, проект развития Алматинского горного кластера рассчитан на 2025–2029 годы и включает более 120 мероприятий на сумму свыше 650 млрд тенге. Речь идёт о масштабной модернизации туристической инфраструктуры: строительстве канатных дорог, гостиниц, глэмпингов, дорог и инженерных сетей.

Ранее в Алматы был представлен проект нового горного курорта Almaty SuperSki.

Ожидается, что реализация плана позволит почти втрое увеличить поток иностранных туристов - до 1,8 млн человек, создать новые рабочие места и значительно увеличить налоговые поступления.

Одним из ключевых и одновременно наиболее обсуждаемых направлений остаётся развитие района Кок-Жайлау. В частности, в планах - строительство канатной дороги "Medeu Eco Park – Кок Жайляу", а также развитие туристической инфраструктуры в горной зоне.

При этом тема Кок-Жайлау уже ранее вызывала общественный резонанс.

В 2019 году в СМИ появилась информация о возможных нарушениях при реализации проекта. Сообщалось, что в 2014–2019 годах на строительство инженерных сетей было направлено более 30 млн долларов бюджетных средств, однако часть объектов фактически отсутствовала.

После публикаций материалы были переданы в антикоррупционные органы для проверки. В случае подтверждения нарушений допускалась возможность возбуждения уголовного дела.

Таким образом, текущие планы по развитию горного кластера, включая Кок-Жайлау, реализуются с учётом прежнего общественного опыта и повышенного внимания к прозрачности расходования средств.

