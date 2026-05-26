Almaty Superski назвали одним из ключевых проектов для туризма Казахстана

В ходе общественных слушаний был представлен доклад об эффекте развития туризма в рамках проекта Almaty Superski. С основным выступлением выступил Талгат Газизов, Председатель Правления АО НК "Kazakh Tourism", передает BAQ.kz.

Он отметил, что туристическая отрасль страны демонстрирует устойчивый рост: количество объектов размещения достигло почти 4,5 тысяч, увеличивается номерной фонд и расширяется спектр оказываемых услуг. По его словам, это отражает системное укрепление роли туризма в экономике и рост его вклада в региональное развитие.

Особое внимание в докладе было уделено Алматы, которая сегодня остается крупнейшим туристическим центром страны и важнейшим международным авиационным хабом.

"Алматы формирует основу въездного туризма и остается ключевой точкой притяжения для иностранных гостей", - отметил Газизов Талгат Жанатович в ходе выступления.

Он подчеркнул, что основными рынками въездного туризма остаются Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция, Южная Корея и страны Европы. Это, по его словам, подтверждает устойчивый международный интерес к туристическому потенциалу Казахстана.

Отдельный акцент был сделан на развитии горного кластера Алматы и проекте Almaty Superski, который рассматривается как один из ключевых драйверов будущего роста отрасли.

"Реализация проекта позволит существенно расширить протяженность горнолыжных трасс и увеличить количество канатных дорог", - отметил спикер. По его словам, это создаст условия для формирования современной круглогодичной туристической инфраструктуры и повысит конкурентоспособность региона на международной арене.

Проект Кок-Жайлау остается одной из самых обсуждаемых тем в Алматы уже много лет. Власти и разработчики предлагают создать современный горный курорт в рамках программы Almaty Superski, тогда как часть общественности и экологов продолжает высказывать опасения по поводу возможного влияния на природу Иле-Алатау.

