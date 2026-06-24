В Костанайской области пресекли попытку незаконного вывоза за пределы страны 24 тонн этилового спирта.

Установлено, что физическое лицо перевозило этиловый спирт из южных регионов Казахстана без лицензии и без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Для сокрытия груза в сопроводительных документах продукция была указана как яблочный уксус.

В ходе досудебного расследования действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии, сопряженное с перевозкой подакцизных товаров в значительном размере.



Приговором Карабалыкского районного суда от 4 июня 2026 года подсудимый признан виновным и ему назначен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, что составляет 786 400 тенге с конфискацией в доход государства 24 тонн этилового спирта.

Приговор вступил в законную силу.



Работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в регионе продолжается.

Ранее нелегальными спиртными напитками торговали в Усть-Каменогорске.

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