Нелегальными спиртными напитками торговали в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске полицейские пресекли факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из торговых объектов.
По данным полиции, индивидуальный предприниматель осуществлял продажу алкоголя без соответствующей лицензии, что нарушает требования законодательства Республики Казахстан.
По факту выявленного нарушения возбуждено административное производство.
В ходе проверки из незаконного оборота изъято 436 единиц алкогольной продукции, включая 254 бутылки крепких напитков и 182 единицы пива. Вся изъятая продукция признана вещественными доказательствами и передана на ответственное хранение до принятия процессуального решения.
В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции продолжается.
Правоохранители напоминают, что продажа алкоголя допускается только при наличии соответствующих разрешительных документов, а соблюдение законодательства является обязательным условием предпринимательской деятельности и важным фактором общественной безопасности.
Ранее в одном из районов Алматинской области выявили 74 факта незаконной продажи алкоголя.
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