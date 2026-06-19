В Усть-Каменогорске полицейские пресекли факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из торговых объектов.

По данным полиции, индивидуальный предприниматель осуществлял продажу алкоголя без соответствующей лицензии, что нарушает требования законодательства Республики Казахстан.

По факту выявленного нарушения возбуждено административное производство.

В ходе проверки из незаконного оборота изъято 436 единиц алкогольной продукции, включая 254 бутылки крепких напитков и 182 единицы пива. Вся изъятая продукция признана вещественными доказательствами и передана на ответственное хранение до принятия процессуального решения.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции продолжается.

Правоохранители напоминают, что продажа алкоголя допускается только при наличии соответствующих разрешительных документов, а соблюдение законодательства является обязательным условием предпринимательской деятельности и важным фактором общественной безопасности.

Ранее в одном из районов Алматинской области выявили 74 факта незаконной продажи алкоголя.