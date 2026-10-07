25 млрд тенге от 90 тысяч вкладчиков: вынесен приговор по делу Asar Baspana

В Алматы вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Asar Baspana. По данным следствия, участники схемы привлекли около 90 тыс. граждан и получили от них в общей сложности 25 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц, передает BAQ.KZ.

Как следует из материалов дела, схему возглавлял Н.М. Туганбаев.

Вкладчикам сообщали, что организация занимается производством строительных материалов, имеет швейный цех, а также завод бытовой и медицинской техники.

Однако, по данным следствия, продукцию фактически закупали у сторонних поставщиков, после чего маркировали логотипом Asar Baspana.

С декабря 2024 года, когда доверие граждан к проекту начало снижаться, организаторы стали распространять информацию о запуске автомагазинов и сотрудничестве с автомобильными дилерами.

Следствие установило, что автомобили на самом деле приобретались за счет средств вкладчиков и оформлялись на родственников участников схемы.

Какие сроки назначил суд

По приговору суда Н.М. Туганбаеву назначено восемь лет лишения свободы.

Еще трое организаторов получили по семь лет лишения свободы каждый.

Тринадцать региональных руководителей приговорены к пяти годам лишения свободы условно.

Кроме того, арестованные активы на сумму 5,6 млрд тенге планируется направить на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.